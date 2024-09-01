Экс-муж Ани Лорак неожиданно засветился со второй женой, с которой разошелся год назад

Похоже, пара пытается дать своим отношениям второй шанс.
Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу воссоединился со своей бывшей второй женой, блогершей Лилией Реус.
На своей странице в Instagram бизнесмен показал, как он вместе с бывшей проводит время в столице. В частности, Лилия показалась с бывшим избранником в барбершопе. На фото счастливая блогерша попозировала с коктейлем в руках в ожидании окончания процедур Мурата.
Между тем, Реус никоим образом не комментирует ситуацию и ни опровергает, ни подтверждает возобновление отношений с бывшим мужем.
Напомним, Лилия Реус и Мурат Налкакиоглу находились в отношениях с 2020 года. Уже в 2021 году муж сделал предложение избраннице и летом 2023 возлюбленные сыграли свадьбу в Конча-Заспе. Впрочем, в том же году осенью их роман закончился. И только в марте 2024 года пара заявила об официальном разводе, а Мурат даже показал соответствующее свидетельство.
Спустя время Мурат Налкакиоглу объявил об отношениях с моделью Анастасией. Впрочем, после бурного и стремительного развития их романа пара тоже разошлась. Более того, любовница на момент расставания была беременной и призналась, что сделала аборт.
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