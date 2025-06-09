Экс-муж Ани Лорак нежно поздравил их дочь с 14-летием и ошеломил, как она изменилась

Мурат Налкакиоглу с дочкой от Ани Лорак / © instagram.com/muratnalca

Реклама

В семье турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу особенный праздник. У его дочери от скандальной певицы Ани Лорак день рождения.

Соне 9 июня исполняется уже 14 лет. Поэтому, в Instagram бизнесмен поздравил дочь с особым праздником. Мурат Налкакиоглу опубликовал ролик, где показал как и архивные, так и свежие кадры с Соней. На видео можно заметить, как дочь бизнесмена с годами сильно изменилась и ее стало просто не узнать. Как отметил Мурат, хоть Соня и стала уже подростком, однако для него она останется "маленькой принцессой".

"С днем рождения, моя принцесса! Сегодня (9 июня - прим. ред.) тебе 14, ты стала подростком, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой - самым важным человеком в моей жизни. Ты родилась 9 июня, а я - 12-го...Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная", - говорит бизнесмен.

Реклама

Налкакиоглу отметил, что хоть и не всегда имеет возможность быть рядом с дочерью, однако она постоянно в его сердце. Также он с нетерпением ждет встречи с Соней и ценит каждое мгновение, что проводит с ней. Бизнесмен отметил, что очень сильно гордится дочкой, и она растет просто невероятной.

"Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. Ты растешь доброй, умной и настоящей звездочкой, и я невероятно горжусь тобой. Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждый миг с тобой бесценен. Никогда не забывай: я люблю тебя больше всего на свете", - добавил бизнесмен.

Напомним, недавно тренерша Анита Луценко поздравляла дочь с 9-летием. Также спортсменка по случаю праздника показала редкие фото Мии.