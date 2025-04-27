Экс-муж Ани Лорак объяснил, почему она молчит о войне и какая позиция у их дочери

Ани Лорак, Мурат Налкакиоглу и их дочь / © facebook.com/AniLorak

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Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу — объяснил, почему певица на самом деле молчит о войне.

Скандальная исполнительница выбрала молчаливую позицию. Бизнесмен в интервью блогеру Богдану Беспалову говорит, что они с бывшей женой политику не обсуждают, правда, только в начале полномасштабной войны общались на эту тему. Мурат Налкакиоглу отметил, что Ани Лорак молчит, ведь это гарантирует ей спокойную семейную жизнь.

Что касается позиции их общей 13-летней дочери Софии – то с ней родители тоже не говорят на эту тему. Впрочем, Мурат Налкакиоглу убежден, что она все понимает. Более того, бизнесмен хочет в будущем вывезти дочь в другую страну. Сейчас же София вместе с мамой живет в РФ.

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Мурат Налкакиоглу и Ани Лорак

"У нас есть общий ребенок, поэтому мы никогда не обсуждаем политику. Первые два дня (в начале полномасштабной войны – прим. ред.) обсуждали, но с ребенком никогда не обсуждаем политику. Она сама все понимает. Она (Ани Лорак – прим. ред.) молчит, потому что это всегда дает спокойную и семейную жизнь. Мне дочь очень важна. Я буду стараться ее вывезти в другую страну", - рассказал бизнесмен.

Напоследок Мурат Налкакиоглу, который, несмотря на войну, остался в Украине и развивает здесь бизнес, добавил относительно позиции Ани Лорак: "Кто-то выбирает одно направление, а другой выбирает другое направление".

Отметим, Мурат Налкакиоглу и Ани Лорак состояли в отношениях около 16 лет, из которых 10 – в браке. У бывших супругов есть общая дочь София, которой сейчас 13 лет.

Напомним, недавно российские пропагандисты заявили, что Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт. В МИД уже ответили, действительно ли это так.