Экс-муж Ани Лорак очаровал фотографией с 27-летней женой в украинских вышиванках

Бывший муж певицы-изменницы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, поделился новой фотографией с женой Лилией.

На днях знаменитые супруги посетили светское мероприятие, посвященное одной из известных косметических компаний. Фото с любимой из инвента Мурат поделился на своей странице в Instagram. В кадре бизнесмен нежно обнимал жену за талию, позируя перед камерами.

Для совместного выхода в свет супруги выбрали стильные патриотические образы. Лилия выбрала классические брюки песочного цвета и черную вышиванку с золотыми колосьями на рукавах, а также туфли на высоком каблуке. Бизнесмен также предпочел брюки и надел стильную светлую вышиванку в современном стиле.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что недавно Мурат и Лилия вместе наслаждались отдыхом в Турции. Там бизнесмен показал, как его 27-летняя жена нашла общий язык с его 12-летней дочерью от Ани Лорак.

Читайте также: