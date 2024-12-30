Экс-муж Ани Лорак оказался под капельницами и пожаловался на проблемы со здоровьем

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу — в канун Нового года оказался под капельницами и пожаловался на проблемы со здоровьем.

Об этом мужчина сообщил в своем Instagram. Мурат опубликовал фото, как он вместе с четвероногим лежит на кровати, а к его руке присоединена система капельницы. В общем, бизнесмена не забирали в больницу, сейчас он находится дома.

Налкакиоглу не стал долго держать интригу и признался, что его беспокоит. В частности, бизнесмен страдает от ангины. Сейчас он находится дома, лечится и набирается сил, чтобы начать 2025 год без болезней.

Мурат Налкакиоглу под капельницей / Фото: instagram.com/muratnalca

"Давно не было в гостях ангины", – коротко подписал кадр мужчина.

Напомним, недавно певица Елена Тополя заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее. Артистка призналась, что перенесла операцию. Хирургическое вмешательство знаменитости понадобилось из-за диастаза – расхождения мышц.

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