Экс-муж Ани Лорак оказался под капельницами и пожаловался на проблемы со здоровьем

Бизнесмен признался, от какой болезни страдает.
Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу — в канун Нового года оказался под капельницами и пожаловался на проблемы со здоровьем.
Об этом мужчина сообщил в своем Instagram. Мурат опубликовал фото, как он вместе с четвероногим лежит на кровати, а к его руке присоединена система капельницы. В общем, бизнесмена не забирали в больницу, сейчас он находится дома.
Налкакиоглу не стал долго держать интригу и признался, что его беспокоит. В частности, бизнесмен страдает от ангины. Сейчас он находится дома, лечится и набирается сил, чтобы начать 2025 год без болезней.
"Давно не было в гостях ангины", – коротко подписал кадр мужчина.
Напомним, недавно певица Елена Тополя заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее. Артистка призналась, что перенесла операцию. Хирургическое вмешательство знаменитости понадобилось из-за диастаза – расхождения мышц.
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