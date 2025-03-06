Экс-муж Ани Лорак ошеломил, как их 13-летняя дочь кардинально изменилась

Бизнесмен проводит время с Софией в Турции.

Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак – турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу – ошеломил, как их дочь кардинально изменилась.

Бизнесмен находится в Турции, куда к нему присоединилась и 13-летняя София. Они вместе проводят время за отдыхом. Тем временем Мурат Налкакиоглу все активнее и активнее делится их совместными фотографиями в своем Instagram.

Мурат Налкакиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

На новых опубликованных бизнесменом кадрах можно отлично разглядеть лицо Сони. Дочь Налкакиоглу кардинально изменилась и повзрослела. Софию теперь просто не узнать.

Мурат Налкакиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

К слову, сейчас они вместе наслаждаются отдыхом. Они поселились в отеле, что расположен рядом со Средиземным морем. Семейство часто прогуливается по побережью, наслаждается разными активностями и временем, проведенным друг с другом.

Мурат Налкакиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, что в Турцию Мурат Налкакиоглу прибыл несколько дней назад. Бизнесмен уже делился совместным контентом с дочерью. Тогда пользователи Сети поражались взрослым видом Софии.

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