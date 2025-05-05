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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Экс-муж Ани Лорак ошеломил подарком новой возлюбленной за более чем миллион гривен

Мурат Налкакиоглу отвез избранницу на Тенерифе, где они встретили ее день рождения. Бизнесмен вручил возлюбленной дорогой подарок.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, похвастался аппетитными формами новой возлюбленной и рассекретил, как поздравил ее с 33-летием.

Оказывается, 5 мая у избранницы Мурата Людмилы особенный день. Фитнес-тренерша празднует день рождения. Ей исполняется 33 года. Парочка праздничный день проводит на острове Тенерифе. В частности, недавно Мурат Налкакиоглу отвез возлюбленную на отдых.

Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Именно на Тенерифе бизнесмен и поздравил Людмилу с днем рождения. Он повел ее в ресторан, где они слились в медленном танце и сладком поцелуе.

Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Тем временем избранница Мурата похвасталась, какой подарок он ей сделал. Бизнесмен подошел к празднику ответственно. В частности, он заранее приобрел драгоценный браслет с бриллиантами от французского ювелирного бренда Cartier. Стоимость такого на официальном сайте составляет от 27 тысяч долларов, что больше чем миллион гривен.

Подарок, который Мурат Налкакиоглу сделал новой возлюбленной

Подарок, который Мурат Налкакиоглу сделал новой возлюбленной

Напомним, отношения с Людмилой Мурат Налкакиоглу рассекретил в начале апреля. Недавно бизнесмен удивил, почему его 13-летняя дочь против них.

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