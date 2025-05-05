Экс-муж Ани Лорак ошеломил подарком новой возлюбленной за более чем миллион гривен

Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

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Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, похвастался аппетитными формами новой возлюбленной и рассекретил, как поздравил ее с 33-летием.

Оказывается, 5 мая у избранницы Мурата Людмилы особенный день. Фитнес-тренерша празднует день рождения. Ей исполняется 33 года. Парочка праздничный день проводит на острове Тенерифе. В частности, недавно Мурат Налкакиоглу отвез возлюбленную на отдых.

Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Именно на Тенерифе бизнесмен и поздравил Людмилу с днем рождения. Он повел ее в ресторан, где они слились в медленном танце и сладком поцелуе.

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Мурат Налкакиоглу с новой возлюбленной

Тем временем избранница Мурата похвасталась, какой подарок он ей сделал. Бизнесмен подошел к празднику ответственно. В частности, он заранее приобрел драгоценный браслет с бриллиантами от французского ювелирного бренда Cartier. Стоимость такого на официальном сайте составляет от 27 тысяч долларов, что больше чем миллион гривен.

Подарок, который Мурат Налкакиоглу сделал новой возлюбленной

Напомним, отношения с Людмилой Мурат Налкакиоглу рассекретил в начале апреля. Недавно бизнесмен удивил, почему его 13-летняя дочь против них.