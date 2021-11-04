Экс-муж Ани Лорак отреагировал на мат 10-летней дочери: "Прошу на … с моей страницы"

Знаменитый отец ничего плохого в словах девочки не видит.

Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отреагировал на реакцию фанатов по поводу ругательства его 10-летней дочери Софии в видео из Буковеля.

На странице в Instagram знаменитый отец вступился за девочку, отметив, что "современный мир активно пропагандирует нецензурную культуру в медиа в каждой второй песне", а дети, в свою очередь, "на это смотрят и впитывают".

Также Налчаджиоглу с сарказмом извинился за мат дочери:

"Конечно "простите" за то, что 10 летняя девочка на эмоциях выразилась не цензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!" — подчеркнул Налчаджиоглу.

Он добавил, что когда лично просмотрел видео, то сделал замечание своей дочери и удалил тот ролик. Позже он снова запостил его, правда, немного почистил.

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