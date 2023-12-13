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Экс-муж Ани Лорак подогрел слухи о романе с участницей "Холостяка" на фоне развода с женой

Экс-муж Ани Лорак подогрел слухи о романе с участницей "Холостяка" на фоне развода с женой

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1547
Время на прочтение
2 мин
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Экс-муж Ани Лорак подогрел слухи о романе с участницей "Холостяка" на фоне развода с женой

Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Валерия Старчеус все чаще появляется в блоге бизнесмена.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу подогревает слухи о романе с украинской блогершей, участницей "Холостяк-10" Валерией Старчеус, известной как Laganza.

Так, артистка все чаще стала появляться в Instagram Налкакиоглу. На днях бизнесмен и блогерша посетили светское благотворительное мероприятие, которое проходило в Fairmont Grand Hotel.

С этого события Laganza поделилась снимком, где они с Налкакиоглу позируют фотографам, обнимаясь. Эту фотографию Мурат репостнул себе в фотоблог.

Мурат Налкакиоглу снова показался с Валерией Старчеус / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу снова показался с Валерией Старчеус / Фото: instagram.com/muratnalca

Значит ли это, что между бизнесменом и блогершей нечто большее, чем просто дружба, неизвестно. Так же непонятно, разошелся ли Налкакиоглу со своей второй женой, визажисткой Лилией. Впрочем, когда начались распространяться слухи об их разводе, Мурат все активнее начал в Instagram делиться фотографиями в окружении других женщин.

Мурат Налкакиоглу показался с другой / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу показался с другой / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca

Кстати, неделю назад Мурат Налкакиоглу показывал, как провел вечер в компании Валерии Старчеус. Мурат опубликовал фото, где они сидят в автомобиле, то есть на событие они приехали вместе. На протяжении вечера Валерия обнималась с Муратом и даже прижимала к груди.

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Дата публикации
Просмотры
1547
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