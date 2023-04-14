Экс-муж Ани Лорак похвастался невестой в бикини и отдыхом в Доминикане

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу похвастался отдыхом в Доминикане.

На странице в Instagram Мурат разместил серию ярких снимков, на которых позирует вместе с 26-летней невестой Лилией. Пара изображена на фоне моря и пальмы и красивого голубого неба. Лилия также не упустила возможности похвастаться безупречной фигурой в бикини лимонного цвета.

Мурат Налчаджиоглу с невестой / Фото: instagram.com/muratnalca

"Лучшие моменты с моей любимой", — подписал фото Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу с невестой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу с невестой / Фото: instagram.com/muratnalca

Впрочем, подписчики страницы бизнесмена не обрадовались за него и его отдых, отметив, что такие фото сейчас не ко времени: "Вы очень красивые, но война на улице, а вы фото выставляете, это лично мое видение", "не стоит сейчас кичиться отдыхом, пока наши ребята на фронте".

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиогу принял решение остаться в Украине. Мурат является гражданином Турции, но в последние 10 лет жил и строил бизнес в Украине. После развода с певицей-предательницей Ани Лорак, оставшейся в России, бизнесмен нашел новую любовь и стал встречаться с визажисткой по имени Лилия. В сентябре 2021 года Мурат позвал Лилию замуж.

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