Экс-муж Ани Лорак показал их заметно подросшую дочь и публично обратился к ней

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу впервые за длительное время показал их общую дочь Софию.

В Instagram-stories предприниматель опубликовал фотографию, на которой изображена Соня. Дочь Налкакиоглу и скандальной Лорак позировала перед камерой в рубашке, корсете и юбке. Также Соня дополнила образ макияжем. В частности, Налкакиоглу показал, как девочка заметно подросла и изменилась.

Кроме того, турецкий бизнесмен публично обратился к дочери. Соня сегодня, 9 июня, отмечает день рождения. Ей исполняется 13 лет. Налкакиоглу поздравил дочь с праздником.

Дочь Мурата Налкакиоглу и Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

"С днем рождения! Люблю!" – адресовал дочери бизнесмен.

Отметим, Мурат Налкакиоглу прожил в браке со скандальной Ани Лорак около 10 лет. У бывших супругов есть общая дочь София, которая родилась 9 июня 2011 года. Она вместе с певицей живет в Москве.

К слову, Ани Лорак не осудила войну, которую на территории Украины развязала Россия, молчит о преступлениях оккупантов и осталась в РФ, где зарабатывает кровавые рубли. За свою позицию по поводу российского вторжения артистка оказалась под санкциями от СНБО. Тем временем Мурат Налкакиоглу живет в Украине и осуждает войну.

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