Экс-муж Ани Лорак показал, как новая жена мило общается с его 12-летней дочерью

Также Мурат показал, как наслаждается отдыхом в Турции.

Экс-муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал, как проводит время с новой женой Лилией.

В частности, они вместе отправились на уикенд в турецкий город Анталия. Новоиспеченные супруги в летние жаркие дни купались в Средиземном море и загорали на солнце.

Мурат Налчаджиоглу отдыхает с новой женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Кроме того, влюбленные отдыхали в роскошной гостинице и устраивали экскурсии по городу.

Мурат Налчаджиоглу отдыхает с новой женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В настоящее время парочка уже приехала в Украину, о чем сообщила Лилия, опубликовав фото из пункта пропуска на границе.

Мурат Налчаджиоглу с новой женой в Украине / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Кстати, во время отдыха влюбленные не забывают о дочери Мурата от брака с Ани Лорак. Влюбленные опубликовали кадры, как мыло через видеосвязь общаются с 12-летней Софией.

Мурат Налчаджиоглу с новой женой и дочерью / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

К слову, дочь Мурата показывала им руками сердечко. Тем временем улыбающийся бизнесмен, обнявшись с новой женой, мило общался с дочерью.

Напомним, ранее Лилия и Мурат отдыхали в Киеве. Супруги вместе побывали в одном из киевских комплексов, расположенном возле воды. Оттуда Лилия делилась пикантными кадрами. Жена бизнесмена в бикини засветила стройную фигуру. Мурат отреагировал на такие откровенные фото возлюбленной.

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