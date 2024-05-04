Экс-муж Ани Лорак показал, как провел время с мамой и сыном новой девушки

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу поделился атмосферными снимками с семьей своей избранницы, блогерши и модели Анастасии.

В своем фотоблоге Мурат показал, как уютно провел вечер в компании близких людей модели. Так, сначала вместе с сыном возлюбленной и ее мамой они вкусно поели в одном из киевских заведений. Вместе с ними был их домашний любимец. После ужина семья устроила прогулку по ночной столице и поднялись на стеклянный мост, где насладились музыкой уличного музыканта. В частности, бабушка с внуком даже потанцевала под лирическую мелодию.

Мурат Налкакиоглу с семьей избранницы / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с семьей избранницы / Фото: instagram.com/muratnalca

Напоследок Налкакиоглу сделал с мамой и сыном Анастасии вечернее селфи в парке. Вероятно, сама модель не смогла присутствовать рядом с семьей, ведь на фото она не появлялась.

Мурат Налкакиоглу с семьей избранницы / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, пара начала встречаться с начала этого года. Уже меньше, чем за полгода Мурат сделал предложение избраннице. Они начали совместно проживать и завели домашнего питомца. А потом Анастасия набила тату с именем возлюбленного и похвасталась им поклонникам.

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