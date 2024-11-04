Экс-муж Ани Лорак показал, как с их 13-летней дочерью поразвлекался в Дубае

Мурат порадовал семейным контентом.
Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, показал свой отдых с дочерью.
Так, недавно бизнесмен с 13-летней дочерью Соней публиковал кадры со своей родины – Турции. Впрочем, семейство не долго сидело на одном месте. Вместе они улетели в Дубай. Уже в новой стране Мурат с дочерью встретился с друзьями и сделал общую фотографию.
Кроме того, он показал, как вечером с Соней они отдыхали и общались под открытым небом со знакомыми. Созерцая мирное небо за границей, Налкакиоглу пожелал поскорее ощутить покой и в Украине, где он проживает и ведет бизнес во время полномасштабного вторжения.
"Однажды мы увидим победу и наши самолетики будут летать в свободном небе. Слава Украине!" – отметил Мурат.
Также отец с дочерью показали, как они ездили по городу и любовались архитектурой Дубая. Вместе они посетили торговые центры и сделали милые общие фото в пижамах в отеле.
Напомним, недавно певец Виталий Козловский показался с крошечным сыном-копией в осеннем парке и ошеломил, как он подрос.
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