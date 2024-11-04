Экс-муж Ани Лорак показал, как с их 13-летней дочерью поразвлекался в Дубае

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, показал свой отдых с дочерью.

Так, недавно бизнесмен с 13-летней дочерью Соней публиковал кадры со своей родины – Турции. Впрочем, семейство не долго сидело на одном месте. Вместе они улетели в Дубай. Уже в новой стране Мурат с дочерью встретился с друзьями и сделал общую фотографию.

Мурат Налкакиоглу с дочерью и друзьями / Фото: instagram.com/muratnalca

Кроме того, он показал, как вечером с Соней они отдыхали и общались под открытым небом со знакомыми. Созерцая мирное небо за границей, Налкакиоглу пожелал поскорее ощутить покой и в Украине, где он проживает и ведет бизнес во время полномасштабного вторжения.

Мурат Налкакиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

"Однажды мы увидим победу и наши самолетики будут летать в свободном небе. Слава Украине!" – отметил Мурат.

Также отец с дочерью показали, как они ездили по городу и любовались архитектурой Дубая. Вместе они посетили торговые центры и сделали милые общие фото в пижамах в отеле.

Мурат Налкакиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показался с крошечным сыном-копией в осеннем парке и ошеломил, как он подрос.

Читайте также: