Экс-муж Ани Лорак показал, как с женой и дочерью отпраздновал 46-летие в Турции

Бизнесмен отыграл день рождения в компании мамы, новой жены и двух дочерей.
Экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал, как 46-летие праздновал в Турции.
Бизнесмен в Instagram-stories поделился, что день рождения он отыграл в кругу семьи. В частности, на празднике была его мама, новая жена Лилия и ее дочь от предыдущих отношений. В Турцию, где Мурат встретил 46-летие, прилетела София, которая родилась в браке с исполнительницей Ани Лорак.
Сначала семейство находилось дома. Там они отдыхали и плавали в бассейне. В частности, София нашла общий язык с дочерью Лилии. Новая жена Мурата также отлично ладит с 12-летней девочкой.
После этого Налчаджиоглу вместе с семьей пошел гулять по вечерней Турции. Все вместе они сходили в ресторан, где на летней террасе продолжили празднование 46-летия бизнесмена.
Семья Мурата весело проводила время. Они пели ему веселые поздравительные песни, восклицали "с днем рождения", танцевали и много смеялись.
Кстати, на празднике был дресс-код, ведь Налчаджиоглу и его семья были одеты в белом.
Отметим, что бизнесмену исполнилось 46 лет 12 июня. Новоиспеченная жена поздравила его с днем рождения в фотоблоге. Лилия адресовала мужу немало слов с приятными пожеланиями и показала их ранее не виденные свадебные фото.
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