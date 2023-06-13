Экс-муж Ани Лорак показал, как с женой и дочерью отпраздновал 46-летие в Турции

Бизнесмен отыграл день рождения в компании мамы, новой жены и двух дочерей.

Экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал, как 46-летие праздновал в Турции.

Бизнесмен в Instagram-stories поделился, что день рождения он отыграл в кругу семьи. В частности, на празднике была его мама, новая жена Лилия и ее дочь от предыдущих отношений. В Турцию, где Мурат встретил 46-летие, прилетела София, которая родилась в браке с исполнительницей Ани Лорак.

Мурат Налчаджиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Сначала семейство находилось дома. Там они отдыхали и плавали в бассейне. В частности, София нашла общий язык с дочерью Лилии. Новая жена Мурата также отлично ладит с 12-летней девочкой.

Дочь Мурата Налчаджиоглу, а рядом дочь его жены Лилии / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу со своей дочерью и дочерью жены Лилии / Фото: instagram.com/muratnalca

После этого Налчаджиоглу вместе с семьей пошел гулять по вечерней Турции. Все вместе они сходили в ресторан, где на летней террасе продолжили празднование 46-летия бизнесмена.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Дочь Мурата Налчаджиоглу, а рядом дочь его жены Лилии / Фото: instagram.com/muratnalca

Семья Мурата весело проводила время. Они пели ему веселые поздравительные песни, восклицали "с днем рождения", танцевали и много смеялись.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Жена Мурата Налчаджиоглу со своей дочерью и дочерью мужа / Фото: instagram.com/muratnalca

Кстати, на празднике был дресс-код, ведь Налчаджиоглу и его семья были одеты в белом.

Мурат Налчаджиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, что бизнесмену исполнилось 46 лет 12 июня. Новоиспеченная жена поздравила его с днем рождения в фотоблоге. Лилия адресовала мужу немало слов с приятными пожеланиями и показала их ранее не виденные свадебные фото.

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