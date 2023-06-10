Экс-муж Ани Лорак показал, куда повез новую жену в медовый месяц

Супруги после свадьбы выехали из Украины.
Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после свадьбы повез свою новую жену Лилию в медовый месяц.
Мурат, который имеет турецкое гражданство и после полномасштабного вторжения принял решение остаться в Украине, вместе с любимой уехал на свою родину – в Турцию.
Об этом Мурат рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Бизнесмен разместил несколько кадров, на которых сначала позирует с женой возле горы Чудните Скалы в Болгарии, а дальше – как на машине въезжает в Турцию.
Налчаджиоглу решил совместить полезное с приятным – увидеться с родственниками, а также вместе с Лилией отпраздновать их недавнюю свадьбу. Мурат также поделился кадром, на котором изображен со своей сестрой, на которую очень похож.
Напомним, что бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу во второй раз женился 4 июня этого года. В жены турецкий бизнесмен взял киевлянку Лилию, которая работает визажисткой. До этого пара встречалась почти три года. Предложение Мурат сделал избраннице осенью 2021 года.
Мурат активно помогает Украине и не уехал из нашей страны, хотя имел такую возможность, когда в нее вторглась страна-террористка россия. А вот его экс-жена, певица-предательница Ани Лорак после 2014 года продолжила петь и жить в рф. О войне в родной Украине артистка молчит, но продолжает давать концерты в россии.
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