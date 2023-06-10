Экс-муж Ани Лорак показал, куда повез новую жену в медовый месяц

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после свадьбы повез свою новую жену Лилию в медовый месяц.

Мурат, который имеет турецкое гражданство и после полномасштабного вторжения принял решение остаться в Украине, вместе с любимой уехал на свою родину – в Турцию.

Об этом Мурат рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Бизнесмен разместил несколько кадров, на которых сначала позирует с женой возле горы Чудните Скалы в Болгарии, а дальше – как на машине въезжает в Турцию.

Экс-муж Ани Лорак с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак с женой поехали в Турцию / Фото: instagram.com/muratnalca

Налчаджиоглу решил совместить полезное с приятным – увидеться с родственниками, а также вместе с Лилией отпраздновать их недавнюю свадьбу. Мурат также поделился кадром, на котором изображен со своей сестрой, на которую очень похож.

Экс-муж Ани Лорак с сестрой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу во второй раз женился 4 июня этого года. В жены турецкий бизнесмен взял киевлянку Лилию, которая работает визажисткой. До этого пара встречалась почти три года. Предложение Мурат сделал избраннице осенью 2021 года.

Мурат активно помогает Украине и не уехал из нашей страны, хотя имел такую возможность, когда в нее вторглась страна-террористка россия. А вот его экс-жена, певица-предательница Ани Лорак после 2014 года продолжила петь и жить в рф. О войне в родной Украине артистка молчит, но продолжает давать концерты в россии.

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