Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Экс-муж Ани Лорак показал страстные поцелуи с невестой-копией певицы

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Экс-муж Ани Лорак показал страстные поцелуи с невестой-копией певицы

Мурат Налчаджиоглу и Лилия / vklybe.tv

Влюбленные отдыхают вместе в Танзании.

Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, больше не скрывает свою невесту.

Если раньше он даже не показывал общие фото, то теперь может поделиться и пикантным контентом. В частности, в Instagram-stories Мурат показал, как его страстно целует Лилия.

Влюбленные шли вместе ужинать. По дороге к ресторану они держались за ручки, и вдруг Лилия повернулась к Мурату, обняла его и поцеловала.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу и Лилия / instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу и Лилия / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу и Лилия / instagram.com/muratnalca

Кстати, избранницу бизнесмена часто сравнивают с его экс-женой, Ани Лорак. У нее такая же утонченная фигура, темные волосы и выразительные глаза. Однако недавно Лилии надоело то, что ее сравнивают с певицей. Она попросила хейтеров не вмешиваться в их личную жизнь.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Мурат сделал Лилии предложение руки и сердца.

Читайте также:

Следующая публикация