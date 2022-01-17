Экс-муж Ани Лорак показал страстные поцелуи с невестой-копией певицы

Влюбленные отдыхают вместе в Танзании.

Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, больше не скрывает свою невесту.

Если раньше он даже не показывал общие фото, то теперь может поделиться и пикантным контентом. В частности, в Instagram-stories Мурат показал, как его страстно целует Лилия.

Влюбленные шли вместе ужинать. По дороге к ресторану они держались за ручки, и вдруг Лилия повернулась к Мурату, обняла его и поцеловала.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия / instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу и Лилия / instagram.com/muratnalca

Кстати, избранницу бизнесмена часто сравнивают с его экс-женой, Ани Лорак. У нее такая же утонченная фигура, темные волосы и выразительные глаза. Однако недавно Лилии надоело то, что ее сравнивают с певицей. Она попросила хейтеров не вмешиваться в их личную жизнь.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Мурат сделал Лилии предложение руки и сердца.

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