Экс-муж Ани Лорак показал страстные поцелуи с новой избранницей в вечернем Киеве

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, вышел на романтическое свидание со своей новой девушкой Анастасией по возвращении в Украину.

Так, парочка показалась в Киеве. Очевидно, Мурат с возлюбленной сходили на совместный ужин. А после него влюбленные решили не скрывать свои чувства друг к другу. В частности, Анастасия в своем фотоблоге запостила кадры, где в красном костюме запрыгивает на бизнесмена, а тот, держа девушку на руках, страстно ее целует.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Затем Налкакиоглу с избранницей отправились на ночную прогулку по городу. Так, в машине они танцевали, обнимались и горячо целовались, пока кто-то их снимал на заднем сиденье.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Отметим, что с начала года после длительных путешествий за границей пара официально подтвердила отношения и часто публикует в соцсетях пикантные снимки.

Напомним, недавно турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу показал, как прошел их с дочерью и новой избранницей отдых в Дубае. И ответил, удалось ли поладить 12-летней Софии с моделью Анастасией.

Читайте также: