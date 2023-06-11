Экс-муж Ани Лорак показал свою дочь-копию, прилетевшую к нему из Москвы

Экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сообщил, что их 12-летняя дочь София прилетела к нему.

Как известно, София вместе с мамой проживает в россии, где 9 июня Лорак устроила девочке день рождения в Москве. Впрочем, Мурат, который в отличие от бывшей жены остался жить в Украине и поддерживает нашу страну, принципиально не захотел ехать в российскую столицу.

Как сообщил бизнесмен в сторис своей страницы в Instagram, София прилетела к нему в Турцию, где Мурат сейчас находится со своей новой женой Лилией.

Дочь Ани Лорак после Москвы прилетела к отцу / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак с дочерью и новой женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Налчаджиоглу показал, как с Лилией встречал дочь в аэропорту в Стамбуле. Похоже, новая жена бизнесмена сумела найти общий язык с девочкой, они прекрасно ладят.

Новая жена Мурата и ее дочь прекрасно ладят с его дочерью от Лорак / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в январе 2019 года после 10 лет брака. На развод подала Лорак после того, как в СМИ распространилось видео, где Мурат изменяет артистке. После разрыва Лорак забрала Софию с собой в россию. Там же артистка-изменница продолжает жить и молчит о полномасштабной войне в родной стране.

Мурат, несмотря на то, что имеет турецкое гражданство, остался в Украине, развивает здесь бизнес и активно помогает украинцам победить российских оккупантов. Здесь он встретил свою вторую жену Лилию, с которой сыграл свадьбу 3 июня этого года под Киевом в Конча-Заспе.

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