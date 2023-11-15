Экс-муж Ани Лорак показался на границе с Украиной: "Если что, я покинул страну"

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сообщил, что после месяца пребывания на родине в Турции вернулся в Украину.

На странице в Instagram Налчаджиоглу разместил серию снимков своего возвращения на вторую родину. Вместе с тем бизнесмен потролил злые языки, которые говорили, что он навсегда покинул Украину. Мурат поделился кадром, сделанным на границе с Украиной и подписал его: "Если что, я покинул страну. Ответ для желтой прессы".

Мурат Налчаджиоглу вернулся в Украину / Фото: instagram.com/muratnalca

Налчаджиоглу показал, как ночью ехал по трассе в Киев. Кроме того, бизнесмен снова намекнул, что в его личной жизни не все хорошо. Он написал: "Лучшее, что я сделал – это научился бороться за того, кто был готов меня потерять".

Мурат Налчаджиоглу вернулся в Украину / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу вернулся в Украину / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу вернулся в Украину / Фото: instagram.com/muratnalca

Кстати, в тот день, когда Мурат возвращался в Украину, его жена Лилия покинула страну. Пока девушка находится в Дублине, откуда активно делится фото. Она не встретила мужа и не дождалась его дома. Впрочем, по-прежнему ни один из супругов официально разрыв не комментировал.

Напомним, что месяц назад Мурат Налчаджиоглу уехал на родину в Турцию. Тогда злые языки говорили, что бизнесмен уехал из Украины навсегда. И тогда же появилась информация, что Мурат разошелся со второй женой Лилией. В Турции Налчаджиоглу сделал операцию и провел время с дочерью от певицы-предательницы Ани Лорак, 12-летней Софией.

В конце концов Мурат таки приехал обратно в Украину, которую считает своим домом. Ранее он говорил, что не в его стиле покидать страну, которая ему так много дала, в такое непростое для нее время. Мурат признавался в любви к нашей стране и осознанно остается здесь.

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