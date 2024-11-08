Экс-муж Ани Лорак показался с семьей в Турции и как прощался с дочерью в аэропорту

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу показал трогательные кадры со своей родины.

Так, бизнесмен последние недели проводит в отпуске в Турции. Вместе с ним отдыхала и его дочь от первого брака 13-летняя Соня. После приключений девушка отправилась домой, однако перед тем Мурат встретился с родными и провел вместе с ними и дочерью время. Он не стал раскрывать, где именно они побывали, но в фотоблоге поделился счастливым селфи семейства.

Мурат Налкакиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Также Налкакиоглу сделал фото с дочерью перед ее посадкой на самолет. В частности, показался с ней в турецком аэропорту и как помогал ей перемещать чемоданы. К слову, прощание показалось довольно трогательным. На кадрах заметно, как Соня не хотела отпускать отца и лететь домой к звездной маме, поэтому погрузилась в его объятия и поцелуи. А уже в очереди показывала ему жест сердечка на расстоянии.

Мурат Налкакиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что недавно турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу побывал с 13-летней дочерью в Дубае и показал, как они с друзьями развлекались во время отдыха.

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