Экс-муж Ани Лорак показался в компании новой девушки и спровоцировал слухи об их романе

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу – засветился в компании новой девушки.

В частности, они посетили вместе светское мероприятие. Пара засветилась на благотворительном показе новой коллекции дизайнера ливанского происхождения Элая Рукосса. Мурата Налкакиоглу заметили с новой девушкой, когда они сидели вместе за столиком. Вероятная избранница бизнесмена надела на мероприятие черное платье, а он сам выбрал официальный костюм и белую рубашку. Слухи о романе спровоцировало, что Налкакиоглу на кадрах приобнимал девушку. Также за столиком пары виднелся большой букет красных роз, однако цветы бизнесмен вручил дизайнеру в знак поздравления с показом новой коллекции.

Мурат Налкакиоглу с новой вероятной избранницей

Отметим, после развода со второй женой и скандального разрыва с блогершей Анастасией Мурат тщательно скрывает личную жизнь. Поэтому кадры, где знаменитость засветился в компании вероятной избранницы, появились на аккаунте дизайнера.

Напомним, недавно бывший муж Ани Лорак вместе с дочерью находился в Турции. Бизнесмен показывал, как они проводили время в кругу семьи.

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