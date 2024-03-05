Экс-муж Ани Лорак после того, как сделал предложение, показал, как с невестой развлекается в Альпах

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу показал, как после того, как сделал предложение, проходит их отпуск с возлюбленной, моделью Анастасией, в Италии.

Так, пара устроила фотосессию на фоне Доломитовых Альп. Они изрядно повеселились во время съемки и, наконец, показали результат своим подписчикам. В кадре Анастасия с возлюбленным сняли куртки и положили их на снег. К слову, на изображениях девушка предстает на руках Мурата и смотрит на него.

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

"Вот такая любовная история получилась", – написала модель.

Также влюбленные вместе покупались в теплом бассейне под открытым небом, а уже вечером Налкакиоглу приятно удивил избранницу. В частности, подготовил романтический сюрприз. Он заказал отдельный столик в домике-ресторане, тропу к которому выстелил из лепестков роз. Атмосферу дополняют огоньки вокруг и свечи.

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат также показал, какой вид открывается во время их приватного ужина при свечах. В свою очередь, Анастасия в очередной раз похвасталась немалым бриллиантом на подмизинном пальце.

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу с девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, Мурат Налкакиоглу вместе с избранницей Анастасией недавно сообщили, что отправились на романтический отдых в Италию на горнолыжный курорт.

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