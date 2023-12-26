Экс-муж Ани Лорак после возвращения жены в Украину уехал в Турцию и показался с дочерью

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, после возвращения жены Лилии в Украину уехал из Киева.

К слову, мужчина отправился в Стамбул. В Турции бизнесмен уже встретился со своей 12-летней дочерью Софией от скандальной Ани Лорак.

Мурат Налкакиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Вместе они провели время в одном из местных торговых центров. Вероятно, Мурат порадовал дочь новогодними подарками.

Мурат Налкакиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Похоже, бизнесмен не стал оставаться в Киеве праздновать Новый год, а отправился в Турцию, где проведет время с семьей и дочерью Софией.

Дочь Мурата Налкакиоглу и Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, между тем жена Мурата находится в Украине. Лилия недавно вернулась из-за границы в Киев и показала, как отпраздновала Рождество. До сих пор не ясно, что произошло в отношениях супругов. Пара своим поведением дает понять, что между ними не все хорошо. Более того, создается впечатление, будто они вообще не вместе. Пока что ни Мурат, ни Лилия не комментируют личную жизнь. Блогерша только говорила, что сейчас не может всего рассказать.

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