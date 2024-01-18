Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь с новой избранницей и признался, поладили ли они

Бизнесмен показал, как они вместе отдыхали в Дубай.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, познакомил свою новую избранницу Анастасию с дочерью.

Это произошло в Дубай. Туда бизнесмен недавно ездил отдыхать с новой возлюбленной, к ним также присоединилась 12-летняя София.

В своем Instagram Мурат показал, как прошел их отдых в Дубай. На кадрах бизнесмен также продемонстрировал, как София и Анастасия поладили друг с другом.

Экс-муж Ани Лорак показал, как с дочерью и новой избранницей отдыхал в Дубае

Как оказалось, они нашли общий язык и отлично общаются. Они охотно вместе позируют перед камерой, ходят по городу, а Анастасия даже делает прически Софии.

Отметим, Мурат Налкакиоглу осенью прошлого года развелся со второй женой Лилией. Однако через некоторое время бизнесмен встретил новую избранницу. Более того, мужчина уже признался Анастасии в бесконечной любви и убежден, что она именно тот человек, который необходим в его жизни.

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