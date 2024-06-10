Экс-муж Ани Лорак признался, как переживает разрыв с любовницей и с кем после этого сблизился

Анастасия также показала, как проводит свое время отдельно от экса.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу после разрыва с любовницей, блогершей и моделью Анастасией показал свой досуг.

Так, в фотоблоге Мурат делится, что почти все свое свободное время проводит за играми с их общим щенком Лаки, которого, вероятно, после разрыва бизнесмен оставил себе. Кроме того, после окончания романа экс Лорак начал чаще публиковать цитаты о важности "не сдаваться по пути к мечтам".

Мурат Налкакиоглу с домашним питомцем / Фото: instagram.com/muratnalca

Между тем Анастасия также, похоже, ни о чем не жалеет и не отчаивается. Блогерша продолжила вести насыщенную и активную жизнь. В частности, хвастается своими визитами роскошных ресторанов и часто выезжает на отдых за город в довольно откровенных образах, демонстрируя свою подтянутую фигуру. К слову, фотографии модель также в основном подписывает цитатами с размышлениями о жизни.

Экс-девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

"Жизнь слишком... "одна". Убери из своей жизни все, что не для тебя", - пишет в фотоблоге Анастасия.

Интересно, что бывшие любовники удалили общие фото с обеих страниц в Instagram и не упоминают друг о друге, несмотря на просьбу подписчиков прояснить ситуацию и подтвердить разрыв.

Отметим, пара объявила о своих отношениях в январе этого года. Тогда они сразу съехались и завели домашнего любимца. Через некоторое время Мурат даже сделал предложение возлюбленной и они набили парные татуировки. Уже в мае Анастасия сообщила о расставании. Что стало причиной внезапного разрыва – неизвестно, потому что бывшие не дают комментариев.

Напомним, недавно Мурат Налкакиоглу показал подросшую дочь от Ани Лорак и публично обратился к ней.

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