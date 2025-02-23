Экс-муж Ани Лорак публично позаигрывал с Ириной Билык и заговорил об их поцелуях

Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак – турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу – публично позаигрывал с артисткой Ириной Билык.

На днях исполнительница опубликовала в Instagram интересный ролик. На видео артистка красила губы помадой. Кроме того, Ирина Билык задала мужчинам провокационный вопрос. Она поинтересовалась, как им больше нравится целовать женщину, когда у нее накрашены губы или нет.

"Вопрос к мужчинам — вам нравится целовать женщину с помадо или без?" – подписала ролик артистка.

Ирина Билык

Мурат Налкакиоглу не обошел вниманием видео. В комментариях он неожиданно начал заигрывать с Ириной Билык. Бизнесмен поразмышлял о поцелуях с певицей и отметил, что если речь идет именно о ней, то, конечно, без помады, ведь, мол, "ничего не должно мешать вкусу".

"Если речь идет о твоих губах, то только без… Ничто не должно мешать вкусу", — написал в комментариях бизнесмен.

Отметим, в последнее время в Сети активно говорят о романе Ирины Билык с Муратом Налкакиоглу. Недавно парочку застали вместе за руки на Ukrainian Fashion Week. Впрочем, Ирина Билык уверяет, что между ними только дружба, хотя ей и нравятся мужчины с восточной внешностью.

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