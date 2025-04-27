Экс-муж Ани Лорак рассказал о новых отношениях и почему 13-летняя дочь против них

Мурат Налкакиоглу / © instagram.com/muratnalca

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Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу — рассказал о новых отношениях и об отношении 13-летней дочери к его романам.

После скандального разрыва с блогершей Анастасией, это произошло еще в 2024 году, Мурат хотел некоторое время побыть одиноким. В интервью Богдану Беспалову бизнесмен поделился, что не торопился вступать в новые отношения. Сейчас же в Налкакиоглу есть возлюбленная. Мурат поделился, что хочет построить с ней нормальные отношения. Имени избранницы он не назвал, но, очевидно, речь идет о фитнес-тренерше Людмиле, с которой бизнесмен недавно рассекретил роман.

Мурат Налкакиоглу с новой избранницей / © instagram.com/muratnalca

"Я какой-то период очень хотел быть сам, потому что я забыл себя любить. Сейчас есть одна девушка. Мы хорошо общаемся, я вижу потенциал нашего общения, развития и ее, и моей жизни. Конечно, очень хочет построить нормальные отношения с ней", - говорит Мурат.

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Правда, бизнесмен очень осторожно относится к новым отношениям. Дело в том, что его 13-летней дочери Софии не очень-то хочется видеть папу с другими женщинами.

Мурат Налкакиоглу с дочерью / © instagram.com/muratnalca

"У меня с дочерью последний раз был разговор… Она говорит: "Я хочу быть одной девушкой в твоей жизни". Поэтому очень осторожно отношусь", - признался бизнесмен.

Напомним, ранее Мурат Налкакиоглу объяснил, почему его бывшая жена, скандальная певица Ани Лорак, молчит о войне. Бизнесмен назвал причину такого решения артистки-предательницы.