Экс-муж Ани Лорак разорвал отношения с новой избранницей, с которой три месяца закрутил роман

Мурат Налкакиоглу с бывшей девушкой

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Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу - разорвал отношения с новой избранницей.

Публично об этом ни Мурат, ни фитнес-тренер Людмила не говорят. Впрочем, пользователи заметили это в поведении пары. В частности, они прекратили появляться друг у друга в фотоблоге, хотя раньше часто делились совместным контентом. Кроме того, Мурат и Людмила удалили абсолютно все совместные фото из Instagram.

Хотя они еще продолжают следить друг за другом в фотоблоге, но прекратили ставить лайки на фото, что раньше делали постоянно. Поэтому, пользователи пришли к выводу, что пара больше не вместе. Тем временем бизнесмен и фитнес-тренер пока воздерживаются от комментариев.

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Мурат Налкакиоглу с, похоже, уже бывшей возлюбленной

Отметим, Мурат Налкакиоглу рассекретил отношения с Людмилой в начале апреля. Бизнесмен жил вместе с тренером, ездил за границу и дарил ей ценные подарки. Последний раз Мурат делился с ней контентом в свой день рождения 12 июня. Правда, Людмила тогда поздравляла его в больнице, ведь, как оказалось, незадолго до этого бизнесмен перенес сложную операцию.