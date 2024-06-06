Экс-муж Ани Лорак разошелся с любовницей после пяти месяцев отношений и предложения руки и серца

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, разошелся с любовницей, блогершей Анастасией.

Парочка была вместе в течение пяти месяцев. За это время они успели сделать парные татуировки и даже обручиться. Впрочем, счастливого продления отношений не произошло. Сначала Анастасия намекнула, что они больше не вместе. Она опубликовала пост с разбитым сердцем, где отметила: "Несмотря ни на что – это была красивая история". Также блогерша избавилась от всех их общих фотографий.

Мурат Налкакиоглу с бывшей девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Сам Мурат Налкакиоглу воздерживался от комментариев по поводу их разрыва. Недавно он тоже удалил все совместное фото с Анастасией и начал публиковать философские посты о любви. Хотя Мурат и Анастасия продолжают следить друг за другом в фотоблоге, они вообще никак взаимодействуют.

Отметим, что роман парочки начался в конце осени прошлого года и стремительно развивался. Они успели познакомиться с родными друг друга, набили парные татуировки. Мурат даже сделал предложение Анастасии, а она ответила согласием. Что стало причиной столь внезапного разрыва – неизвестно. Бывшие не дают публичных комментариев по поводу их отношений.

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