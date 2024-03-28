Экс-муж Ани Лорак развелся со второй женой и показал свидетельство о расторжении брака

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу сообщил, что сегодня, 28 марта, он развелся со своей второй женой.

В сторис своей страницы в Instagram Мурат разместил фото договора о расторжении брака. Также бинесмен сообщил, что они со второй женой, визажисткой Лилией Реус не живут вместе с октября 2023 года.

"День наконец закончился. Процесс начался в октябре. Обычно я не люблю обсуждать или делать сторис о личных проблемах. Я официально разведен с человеком, с которым не живу с октября по нашему обоюдному согласию", — отметил Налкакиоглу.

Мурат Налкакиоглу развелся со второй женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Вместе с тем, турецкий бизнесмен частично отреагировал на эмоциональную речь его нынешней возлюбленной Анастасии. Она, напомним, на днях в сторис выложила видео, в котором с матерными словами сказала, что не может быть с Муратом, потому что он для нее слишком "шлюховат":

"Я хочу снова объяснить, что человек, с которым живу на данный момент и планирую прожить до конца своей жизни, она не имеет никакого отношения к разводу. Я даже не знал ее (на тот момент – прим.ред.). Поэтому прошу всех, пожалуйста, прекратите писать странные комментарии, пытаясь задеть нас, меня", — отметил Налкакиоглу.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что в декабре Мурат Налкакиоглу рассекретил свои новые отношения с ведущей и моделью по имени Анастасия. Но тогда бизнесмен еще был официально женат на визажистке Лилии Реус. Пользователи стали обсуждать, что из-за Анастасии Налкакиоглу разошелся с Реус. А на днях новая избранница Мурата записала эмоциональное видео, в котором заявила, что не может быть больше вместе с бизнесменом, потому что он для нее "слишком шлюховат".

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