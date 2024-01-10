Экс-муж Ани Лорак развелся со второй женой и признался, виновата ли в этом его новая девушка

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу официально подтвердил развод со второй женой Лилией.

Похоже, Мурату надоело читать о том, что его новая девушка Анастасия стала разлучницей, поэтому он прокомментировал, виновата ли она в распаде его второго брака.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Новая девушка Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

В сторис своей страницы в Instagram Налкакиоглу разместил пост, в котором расставил все точки над "i" относительно его личной жизни:

"Я хочу, чтобы все прекратили беспокоить меня и Анастасию, потому что она не участвовала в процессе развода с моей бывшей женой. Решение, которое я принял по прекращению брака. Это произошло еще до того, как я познакомился с Анастасией. Пожалуйста, уважайте людей и их выбор", – написал Мурат.

Мурат Налкакиоглу со второй женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Также бизнесмен отметил, что иногда люди комментируют поступки других людей не зная, что на самом деле хорошо для этих людей и почему они так поступили.

Кроме того, Мурат честно признался, что очень счастлив в отношениях с Анастасией: "В этот момент я чувствую с ней полную гармонию жизни. Я живу свою жизнь, которую раньше никогда не чувствовал и которая будет длиться вечно", — отметил бизнесмен, а также закончил пост именем новой любимой и смайлом в виде сердца.

Экс-муж Ани Лорак Мурат о втором разводе / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что ранее вторая жена Мурата, визажистка Лилия Реус, прокомментировала их развод. Также девушка назвала вероятные причины их разрыва.

Тем временем Мурат уже успел найти новую любовь. Так, новый год он встретил в Дубае с новой избранницей, моделью Анастасией из Украины. Девушка стала все чаще появляться в фотоблоге бизнесмена. В конце концов он перестал скрывать с ней роман.

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