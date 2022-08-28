Экс-муж Ани Лорак с невестой вернулся в Киев и показал, где гуляет по столице

Так, экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу вместе с невестой Лилией сейчас находится в Киеве.

Об этом турецкий предприниматель рассказал на странице в Instagram. Мурат запостил несколько фото и видео, на которых позирует вместе с избранницей.

Пара сразу отправилась гулять по центру столицы и прошлась велопешеходным мостом возле Арки Свободы украинского народа. Подписчики страницы Мурата завалили его и Лилию комплиментами: "Какая красивая пара", "очень красивые, счастья вам!", "Мурат, теперь понятно, чему вы не вместе с Каролиной – ей бы у вас поучиться".

Как известно, с начала полномасштабного вторжения певица Ани Лорак, проживавшая и работавшая в россии, ни разу не высказалась о войне рф против Украины. А вот экс-супруг артистки родом из Турции Мурат Налчаджиоглу активно поддерживает Украину и рассказывает о зверствах российских оккупантов у себя в соцсетях.

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