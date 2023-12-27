Экс-муж Ани Лорак сделал их 12-летней дочери дорогой подарок за почти две тысячи долларов

Мурат поздравил дочь с праздниками.
Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, порадовал их совместную дочь неожиданным подарком.
В своем Instagram Мурат уже показал, что именно подарил 12-летней Софии. Он порадовал дочь новеньким телефоном. В подарок на новогодние праздники София получила iPhone 15 белого цвета. Стоимость такого телефона составляет около двух тысяч долларов.
Бизнесмен также показал, как девочка отреагировала на дорогой презент. София была очень рада получить новый телефон, поэтому сразу распаковала его и начала пользоваться. Кстати, Мурат также купил новые аксессуары для девайса.
Отметим, сейчас бизнесмен находится в Турции. Туда же к нему прилетела 12-летняя дочь от скандальной певицы Ани Лорак. По всей вероятности, София проведет новогодние праздники вместе с папой и его родней. Кстати, подарок Мурат вместе с дочерью выбирал сразу же по приезде в Стамбул, ведь показывал, как они вместе прогуливались по торговому центру.
Тем временем его жена Лилия находится в Киеве, куда недавно вернулась из-за границы. Поговаривают, что супруги уже не вместе. Сами они не комментируют свой вероятный разрыв, но своим поведением дают понять, что в их браке действительно не все хорошо.
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