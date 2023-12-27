Экс-муж Ани Лорак сделал их 12-летней дочери дорогой подарок за почти две тысячи долларов

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, порадовал их совместную дочь неожиданным подарком.

В своем Instagram Мурат уже показал, что именно подарил 12-летней Софии. Он порадовал дочь новеньким телефоном. В подарок на новогодние праздники София получила iPhone 15 белого цвета. Стоимость такого телефона составляет около двух тысяч долларов.

Именно таким подарком Мурат Налкакиоглу порадовал дочь / Фото: instagram.com/muratnalca

Бизнесмен также показал, как девочка отреагировала на дорогой презент. София была очень рада получить новый телефон, поэтому сразу распаковала его и начала пользоваться. Кстати, Мурат также купил новые аксессуары для девайса.

Именно таким подарком Мурат Налкакиоглу порадовал дочь / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, сейчас бизнесмен находится в Турции. Туда же к нему прилетела 12-летняя дочь от скандальной певицы Ани Лорак. По всей вероятности, София проведет новогодние праздники вместе с папой и его родней. Кстати, подарок Мурат вместе с дочерью выбирал сразу же по приезде в Стамбул, ведь показывал, как они вместе прогуливались по торговому центру.

Тем временем его жена Лилия находится в Киеве, куда недавно вернулась из-за границы. Поговаривают, что супруги уже не вместе. Сами они не комментируют свой вероятный разрыв, но своим поведением дают понять, что в их браке действительно не все хорошо.

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