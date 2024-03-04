Экс-муж Ани Лорак сделал предложение своей новой возлюбленной

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, сделал предложение своей новой избраннице.

Бизнесмен сделал это в день рождения возлюбленной, блогерши Анастасии. Пара вместе уехала за границу. Там Анастасия и встретила свой день рождения. Мурат романтично поздравил избранницу с праздником.

Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

В частности, в гостиничный номер он заказал шарики в форме красных сердец, букет роз и торт.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Кроме того, Мурат устроил для Анастасии романтический ужин с сюрпризом. В частности, на тарелке официант вынес лепестки роз, вкусности и фотографию пары, на которой красовалась надпись: "Ты всегда будешь моим главным приоритетом. Люблю тебя и всегда буду любить".

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Но, оказалось, главным сюрпризом для Анастасии стало предложение руки и сердца. Утром блогерша опубликовала фото, где они с бизнесменом лежат в постели. Тем временем Анастасия показывала свою правую руку, на безымянном пальце которой красовалось обручальное кольцо с немалым бриллиантом.

"Мое самое доброе утро", — подписала фотографию Анастасия и добавила смайлики в виде кольца и сердец.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Позже пара вместе пошла на завтрак. Блогерша снова хвасталась своим кольцом, на этот раз показав, как они держатся с Муратом за руки.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, для турецкого бизнесмена брак с Анастасией, с которой он находится в отношениях менее чем полгода, станет третьим. Его первой женой была скандальная певица Ани Лорак. Брак супругов длился с 2009-го по 2019 год. Второй женой бизнесмена стала блогерша Лилия. Пара сыграла свадьбу в июне 2023 года, но уже осенью того же года стало известно, что они больше не вместе. Правда, пока неизвестно, развелись ли супруги официально, ведь раньше Лилия говорила, что она пока замужем.

Читайте также: