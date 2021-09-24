Экс-муж Ани Лорак сделал предложение своей новой возлюбленной-копии певицы

Радостной новостью поделилась избранница бизнесмена.

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной.

Избранница Мурата Лилия опубликовала в Instagram новое интересное фото. На снимке видно, как на ее безымянном пальчике красуется кольцо с большим бриллиантом. Мурат держит улыбающуюся любимую за руку.

Мурат Налчаджиоглу сделал новой возлюбленной предложение / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лилия было не многословной, поэтому под постом оставила только один смайлик. А вот поклонники сразу все поняли и поздравили парочку. Однако, нашлись и те, кто не забыл об Ани Лорак:

А Лорак как? Неужели не против?

Даю вам максимум год!

Терпения!

К слову, избранница Мурата похожа на Ани Лорак. У нее такая же точеная фигура, темные волосы и выразительные глаза. Пользователи неоднократно это отмечали.

Новая возлюбленная Мурата Налчаджиоглу / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Отметим, что Ани Лорак была замужем за Муратом Налчаджиоглу в течение 10 лет. И 31 января 2019-го Ани и Мурат официально расстались. На развод подала артистка.

Напомним, недавно жена Влада Ямы рассказала, как хореограф разбил лоб на их свадьбе. Пара пошла под венец 21 сентября 2014 года.

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