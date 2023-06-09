Экс-муж Ани Лорак шокировал, как выросла их дочь и поздравил ее с 12-летием

Бывший муж певицы-изменницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поздравил их общую дочь Софию с днем рождения.

Сегодня, 9 июня, дочь Ани Лорак и Мурата Начаджиоглу София отмечает 12-летие. По этому случаю бизнесмен опубликовал поздравление для дочери в сторис своей страницы в Instagram и назвал ее "своей любовью".

Экс-супруг Ани Лорак с их дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Кроме того, Мурат опубликовал свежую фотографию Сони, где видно, как девочка заметно подросла. Также София экспериментирует над образом и темный цвет волос разбавила светлыми прядями.

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, что Мурат и Ани Лорак развелись в январе 2019 года, до этого они пробыли в браке в течение 10 лет. Почти все это время Лорак живет и работает в России, а после полномасштабного вторжения осталась в стране-террористке, молчит о войне и продолжает развлекать россиян.

Мурат, у которого турецкое гражданство, принял решение не выезжать из Украины и активно развивает здесь бизнес и помогает украинцам победить врага. Также отметим, что в минувшие выходные, 4 июня, в Конча-Заспе под Киевом Налчаджиоглу второй раз женился. Его избранницей стала визажистка из Киева Лилия.

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