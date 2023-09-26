Экс-муж Ани Лорак трогательно поздравил падчерицу с 9-летием и сделал ей оригинальный сюрприз

В семье экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, праздник. Дочь его жены Лилии отмечает день рождения.

Падчерице бизнесмена исполнилось девять лет. С самого утра супруги поздравляли Александру с днем рождения. Тем временем Мурат подготовил для девочки особый подарок. Он вручил Александре корзину с цветами. Впоследствии бизнесмен подарил девочке розовую сумочку в виде фламинго.

Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Как выяснилось, дочь Лилии хотела на день рождения именно такой подарок. Однако впоследствии Мурат вернулся в дом еще с одной игрушкой, на этот раз он подарил Саше еще большего фламинго. Девушка была очень рада подарку, и стала обнимать Мурата.

Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу с падчерицей / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

День рождения дочери Лилии супруги праздновали в заведении, где была детская игровая комната. Они пригласили друзей Саши, которым организовали развлечения.

В завершение праздника Лилия и Мурат вынесли доченьке немалого именинного торта со свечами. Саша радостно их задувала и загадывала желания.

Мурат Налчаджиоглу празднует день рождения падчерицы / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Напомним, что недавно дочь Светланы Тарабаровой праздновала день рождения. Артистка показывала, какой сюрприз устроила Машеньке по случаю 3-летия.

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