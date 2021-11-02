Экс-муж Ани Лорак уехал в отпуск с дочерью и невестой-копией певицы

Вместе они отправились в Буковель.
Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу решил уехать в отпуск.
Компанию ему составили дочь София и невеста Лилия. Вместе они отправились в Буковель. Об этом Мурат сообщил в Instagram-stories, опубликовав общие фотографии.
Семейство активно отдыхает, много фотографируется и посещает различные аттракционы.
Кстати, вместе с ними поехала отдыхать и маленькая дочь Лилии. Судя по фотографиям и видео, девочки нашли общий язык.
Отметим, в сентябре стало известно, что Мурат сделал предложение своей новой любимой. Впрочем, избранницу бизнесмена часто сравнивают с его экс-женой, Ани Лорак. У нее такая же выточенная фигура, темные волосы и выразительные глаза.
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