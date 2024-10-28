Экс-муж Ани Лорак в Турции показался с их 13-летней заметно подросшей дочерью

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, встретился с их общей дочерью.

Кадры со встречи с Соней мужчина опубликовал в Instagram-stories. К слову, Мурат Налкакиоглу, который во время полномасштабной войны проживает в Украине, выехал в свою родную Турцию. К бизнесмену прилетела его 13-летняя дочь от певицы-предательницы Ани Лорак.

Мурат публиковал кадры, на которых показал встречу с Соней после длительной разлуки. К слову, бизнесмен встретил дочь в аэропорту Турции. 13-летняя Соня надела черную кепку, куртку и брюки свободного кроя. Свое лицо девочка скрыла от камеры, тем не менее можно заметить, как она уже заметно подросла и изменилась.

Дочь Мурата Налкакиоглу и Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, Мурат Налкакиоглу и Ани Лорак прожили в браке почти 10 лет. В июне 2011-го у пары родилась дочь Соня. Бизнесмен сейчас проживает в Украине, тем временем скандальная певица вместе с ребенком в РФ. Когда началась полномасштабная война, Лорак не покинула страну-агрессора, осталась там работать и подыгрывает российской пропаганде. В октябре 2022 года скандальная певица оказалась под санкциями от СНБО.

С началом полномасштабной войны предательница Лорак неоднократно становилась объектом критики. Недавно активист Сергей Стерненко поглумился над скандальной певицей и поблагодарил ее за "помощь и доверие" ВСУ.

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