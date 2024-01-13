Экс-муж Ани Лорак вернулся в Украину с новой девушкой и показался в элитном ресторане Киева

Мурат также познакомился с подругой своей возлюбленной.
Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу после разрыва со второй женой проводит время в компании новой девушки-украинки Анастасии и ее подруги.
Так, парочка долгое время находилась за границей. Сначала они встретили Новый год в Дубае с друзьями, а затем устроили романтическое свидание в столице Турции. В настоящее время влюбленные прибыли в Киев. Об этом утром сообщил Налкакиоглу в своем фотоблоге. Он показал заснеженные виды из своего дома.
А уже вечером турецкий бизнесмен с избранницей-украинкой посетили один из элитных японских ресторанов Киева. Компанию во время ужина им составила подруга Анастасии, с которой познакомился Мурат. Они наделали общих фото и написали на своих страницах, как сильно любят друг друга.
Напомним, недавно бывшая жена-украинка бизнесмена Мурата Налкакиоглу также улетела за границу. Лилия Реус показалась на солнечном Бали и похвасталась пышными формами в купальнике на фоне экзотических пейзажей. И тоже позволила себе отдых в компании мужчин на вечеринке.
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