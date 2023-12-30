Экс-муж Ани Лорак вместе с их 12-летней дочерью покинули Турцию и улетели в ОАЭ

Вероятно, что Мурат с дочерью встретят Новый год в Дубае.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, вместе с дочерью покинул Турцию и накануне праздников улетел в Дубай.

В частности, бизнесмен показал общий кадр с дочерью Софией в лифте. Он разместил его в своем Instagram. Вероятно, после приезда отец с дочерью сразу решили пойти в магазин и купить вкусности. Также они приобрели игрушку с фонариком.

Мурат Налкакиоглу вместе с дочерью от Ани Лорак улетел в Дубай / Фото: instagram.com/muratnalca

А вечером они с Софией пошли на один из пляжей в Дубае. Интересно, что Налкакиоглу показал кадр, где София играет с двумя детьми. Две девочки были моложе его дочери. Дети что-то решали между собой. На странице мамы этих двух девочек видно, что они находятся в одном и том же месте вместе с бизнесменом.

Мурат Налкакиоглу вместе с дочерью от Ани Лорак улетел в Дубай / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу вместе с дочерью от Ани Лорак улетел в Дубай / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что недавно бизнесмен находился в Турции. На его родину прилетела 12-летняя дочь от скандальной певицы Ани Лорак. Тогда была вероятность, что вся семья Мурата вместе встретит новогодние праздники. Более того, после приезда дочери Налкакиоглу подарил ей ценный подарок за почти две тысячи долларов.

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