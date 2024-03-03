Экс-муж Ани Лорак вместе с избранницей выехал из Украины и показался на курорте

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, вместе с новой избранницей, блогершей Анастасией, показались на горнолыжном курорте за границей.

Так, блогерша на своей странице в Instagram опубликовала кадры с дороги и сообщила, что они с возлюбленным направляются в Италию. К слову, на изображении из окна автомобиля виднеются горы и дома, окруженные лесами.

Мурат Налкакиоглу с возлюбленной на отдыхе / Фото: instagram.com/muratnalca

"Любовь – это путешествовать вместе", – написала Анастасия.

В свою очередь, Мурат сделал репост сторис возлюбленной и добавил эмоджи в форме сердец. Также он показал отель, в котором они остановились в Италии. В частности, как через панорамные окна открывается сказочный вид на горы в тумане, полностью покрытые снегом. Так, пара будет наслаждаться отдыхом в окружении природы.

Мурат Налкакиоглу с возлюбленной на отдыхе / Фото: instagram.com/muratnalca

"Любовь", – лаконично написал экс-муж Лорак, оставив отметку новой избранницы.

Напомним, недавно стало известно, что Мурат до сих пор официально женат на своей второй жене Лилии Реус. Поэтому подписчики упрекнули новую девушку турецкого бизнесмена, что она "спит с женатым". Впрочем, Анастасия не стала молчать и довольно неоднозначно ответила на упреки.

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