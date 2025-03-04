Экс-муж Ани Лорак встретился с их 13-летней дочерью и ошеломил ее взрослым видом

Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак – турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу – встретился с их общей дочерью.

Предприниматель, который проживает в Украине, уехал за границу. В частности, Налкакиоглу отправился в свою родную Турцию. Он остановился в Анталии. К Налкакиоглу прилетела и его 13-летняя дочь от скандальной певицы Ани Лорак.

Мурат Налкакиоглу с дочерью в Турции / Фото: instagram.com/muratnalca

Семейство, вероятно, встретилось в аэропорту, а после этого отправилось в одну из местных гостиниц, где они остановились. В Instagram-stories бизнесмен уже активно начал делиться снимками с дочерью. Он сфотографировался с Софией в лифте, правда скрыл лицо подростка телефоном.

Мурат Налкакиоглу с дочерью в Турции / Фото: instagram.com/muratnalca

Со временем семейство поужинало в ресторане под живую музыку – игру на фортепиано. Мурат также показывал Софию, которая наслаждалась атмосферой. Правда, на кадрах девушку трудно разглядеть. Тем не менее, дочь Налкакиоглу просто удивляет своим взрослым видом.

Мурат Налкакиоглу с дочерью в Турции / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, София – единственная дочь Мурата Налкакиоглу. Девочку родила первая жена бизнесмена – скандальная Ани Лорак. После развода с певицей Мурат женился во второй раз, но и этот брак завершился разрывом. Сейчас о личной жизни предпринимателя мало что известно. Тем не менее, недавно в Сети начали распространяться слухи о его романе с Ириной Билык. Пара сплетни не подтверждает, а только добавляет масла в огонь. На днях Мурат Налкакиоглу публично позаигрывал с Ириной Билык.

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