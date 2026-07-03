Экс-муж Ани Лорак встретился с их 15-летней дочерью и удивил ее взрослым видом

Мурат Налкакиоглу / © instagram.com/muratnalca

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Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу — встретился с их 15-летней дочерью.

Они оба прибыли в Турцию, где живут родные предприниматели. Там семейство будет наслаждаться летним отдыхом и просто проводить время вместе.

В своем Instagram Мурат Налкакиоглу уже опубликовал свежее фото с 15-летней Соней. На снимке дочь бизнесмена делала селфи, пока тот мило позировал позади нее. Они были одеты в светлый наряд, а фото дополнили милым фильтром.

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Мурат Налкакиоглу с дочерью / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу особо не стал подписывать фото с дочерью. Тем временем в комментариях его с дочерью просто засыпали комплиментами. Пользователи отметили, что Соня выросла настоящей красавицей, а некоторые удивленно писали, что девушка уже очень сильно повзрослела.

Отметим, Мурат Налкакиоглу и Ани Лорак прожили в браке почти 10 лет, пока не развелись в январе 2019-го. У пары есть общая дочь София, которой сейчас 15 лет.

Кстати, во время полномасштабной войны Ани Лорак показала свою позицию тем, что стала отмалчиваться о преступлениях россиян, осталась в РФ и зарабатывает кровавые рубли. Впоследствии она вообще получила российский паспорт. Но, несмотря на это, у предательницы обнаружили имущество в Украине на миллионы долларов. Уже известно, что есть в собственности скандальной артистки.

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