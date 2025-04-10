Экс-муж Ани Лорак закрутил новый роман и рассекретил свою избранницу

Мурат Налкакиоглу / © instagram.com/muratnalca

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Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу — закрутил новый роман.

О переменах в личной жизни Налкакиоглу объявил в своем Instagram. В частности, он опубликовал видео, которое дополнил песней Jerry Heil и MONATIK — “Вимолив”. На кадрах, которые были сделаны в Стамбуле, Турция, Мурат обнимал загадочную избранницу. К слову, за границей они находятся в рабочей поездке.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / © instagram.com/muratnalca

Ко всем кадрам с брюнеткой бизнесмен добавил смайлики в виде красного сердца. В конце концов, как выяснилось, эта девушка стала новой избранницей Налкакиоглу. Загадочную брюнетку зовут Людмила. Она работает фитнес-тренершей в одной из сетей спортзалов. У спортсменки уже более 13 лет опыта.

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Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / © instagram.com/muratnalca

Больше подробностей об их отношениях неизвестно. Впрочем, уже некоторое время Людмила появляется в фотоблоге Мурата, в том числе и на кадрах, которые были сделаны в его доме. Так что, очевидно, роман бизнесмена и фитнес-тренерши длится уже некоторое время. А познакомиться они могли на работе, ведь Людмила тоже работает в компании Мурата.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / © instagram.com/muratnalca

Отметим, у Мурата Налкакиоглу достаточно насыщенная личная жизнь. Почти год назад бизнесмен разошелся с блогершей Анастасией, с которой более полугода находился в отношениях и которая была беременна от него. А недавно Мурату приписывали роман с певицей Ириной Билык. Правда, исполнительница все слухи уже опровергла и раскрыла, какие между ними на самом деле отношения.