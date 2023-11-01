Экс-муж Ани Лорак заявил, навсегда ли покинул Украину после второго развода

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отреагировал на слухи, что навсегда покинул Украину после второго развода.

Мурат находится на своей родине в Турции, откуда часто делится фотографиями вместе с 12-летней дочерью Софией. Налчаджиоглу записал видео, в котором поделился, что информация о его окончательном переезде из Украины – это бред.

"Мне прислали какое-то странное видео, что я покинул Украину и так далее. Я со своей любимой дочерью просто отдыхаю. Я ничего не бросил, скоро вернусь. Оставьте людей в покое, не лезьте в личную жизнь", – сказал бизнесмен.

Экс-муж Ани Лорак признался, вернется ли в Украину после второго развода

Как известно, в начале 2000-х Мурат Налчаджиоглу переехал в Украину из Турции, где строил ресторанный бизнес. С начала полномасштабной войны Налчаджиоглу, имеющий турецкое гражданство, не уехал из Украины, а остался в нашей стране и поддерживает воинов, защищающих Украину от российских захватчиков. Ранее Мурат объяснял свое решение остаться в Украине тем, что очень любит нашу страну и покидать ее, когда она переживает не самое лучшее время, "не его стиль".

Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу во второй раз женился в июне этого года / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В июне этого года Налчаджиоглу женился на украинке Лилии, однако последние несколько недель в Сети обсуждают вероятное расставание пары. Они удалили общие фото и отписались друг от друга в соцсети. Кроме того, на днях Мурат лишился своего статуса женатого мужчины.

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