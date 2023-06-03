Мурат Налчаджиоглу и его возлюбленная Лилия устроили праздник в одной из резиденций под Киевом.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сегодня, 3 июня, женился на визажистке Лилии.

Пара устроила свадьбу на одной из загородных резиденций в Конче-Заспе. Первые кадры с молодоженами уже появились в их соцсетях. Так, под венец Налчаджиоглу повел избранницу в красивом, нежно-голубом костюме. Лилия для церемонии выбрала белоснежное платье-рыбку с открытыми плечами.

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился / Фото: instagram.com/muratnalca

Волосы жена Мурата подобрала в дульку, а свой нежный образ дополнила букетом из роз.

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился / Фото: instagram.com/muratnalca

Свадьба проходит под открытым небом. Территория резиденции украшена белыми розами.

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился в Конча-Заспе / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак Мурат женился / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, что Мурат Налчаджиоглу и Лилия вместе почти два с половиной года. Предложение бизнесмен сделал возлюбленной в сентябре 2021 года. Это второй брак Мурата. До этого он в течение 10 лет был женат на певице Ани Лорак, котрая предала Украину, молчит о войне и продолжает в рф развлекать россиян. У бівших супругов есть общая дочь, 11-летняя София. У Лилии также есть дочь от предыдущих отношений.

Отметим, что Налчаджиоглу, имеющий турецкое гражданство, не захотел уезжать и остался в Украине, отметив, что очень любит нашу страну.

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