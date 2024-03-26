Экс-муж Анны Тринчер кардинально изменил имидж и побрился налысо

Бывший муж певицы Анны Тринчер – блогер Александр Волошин – стал лысым.

Таким образом, блогер привлек внимание к сбору средств для закупки пикапов для ВСУ. В частности, он предстает в ролике со своим кумом, блогером Лесиком. Под ритмы песни Александра Волошина "Пазли" они призвали своих поклонников донатить и помогать украинскому войску уничтожать оккупантов.

Александр Волошин стал лысым / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Теперь это внимание нужно направить в правильное русло! Собираем на пикапы для наших бойцов. Цель – 2 млн грн, но хочется собрать больше! Уверен, что мы с вами закроем этот сбор за один-два дня! Знаю, что всех за*б *ла коррупция, но если не мы, то кто? Я лично отправил на ВСУ, уже более 3 млн грн и не собираюсь на этом останавливаться. Давайте делать ветер", - написал под кадрами в фотоблоге Волошин.

Александр Волошин стал лысым / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин стал лысым / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин стал лысым / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

В свою очередь, подписчики в комментариях были поражены таким замыслом блогеров:

Молодцы! Просто браво. Все так шикарно продумать

Жду кандидатуру вашего дуэта на Евровидении

Эффектно появились

Это шедевр. И очень мощная миссия! Благодарю вас, ребята

Напомним, недавно блогер Александр Волошин ошеломил подарками от экс-жены Анны Тринчер и признался, изменял ли ей в браке.

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