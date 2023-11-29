Экс-муж Анны Тринчер ответил на упреки, что их отношения и брак были хайпом

Александр Волошин отреагировал на комментарии, что встречался с исполнительницей только для увеличения охватов в Сети.

Бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин, ответил на упреки, что встречался и женился на певице только ради хайпа.

Пара 28 ноября объявила, что разводится. Мнения поклонников разделились. Одни начали активно поддерживать Анну и критиковать Александра, а другие вообще обвинять бывших супругов, что они хайпуют на разрыве.

Волошин не стал молчать и решил ответить на обвинения пользователей. Он отметил, что ему досадно читать подобные комментарии в Сети. Блогер вспомнил, как влюбился в певицу и добивался ее расположения. В частности, Анна не сразу согласилась с ним встречаться и даже отказалась, когда он впервые предложил ей стать его женой.

Александр Волошин, Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Такие комментарии очень грустно читать. Я хочу дать ответ, но перед этим давайте вспомним, как я делал предложение Ане впервые, она мне отказала. А это Саша не сдался, потому что очень влюбился, и через пол года попробовал снова. У меня получилось покорить ее сердечко ", — вспомнил блогер.

Александр Волошин, Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

По словам Волошина, решение развестись было для него нелегким. Он не так видел их будущее. Однако блогер с улыбкой вспоминает их отношения и благодарен артистке за их отношения.

"Ну а потом принял очень серьезное решение и, к сожалению, все закончилось не так, как мы мечтали… Но! Я был безгранично счастлив эти 2,5 года! Я очень рад, что именно Аня была моей первой женой", – добавил Александр. .

Александр Волошин, Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин подчеркнул, что у него были серьезные чувства к Тринчер. По его словам, он бы просто не мог хайповать и играть в отношениях с человеком, которого он не любит. Поэтому в соцсетях супруги не транслировали картину семейной жизни, а действительно были счастливы друг с другом.

"Здоровые люди после этого всего сами проанализируют и поймут, что человек, у которого нет чувств и который делает это ради какой-то выгоды, чтобы у него в сторис была девушка, поднять охват и хайпонуть, это невозможно. Посмотрите на те взгляды между нами, посмотрите на наши глаза и вам все станет сразу понятно Если говорить уже откровенно и честно, если вы проанализируете причины разрыва, то вы поймете, что я тот человек, который не может находиться в отношениях, когда нет чувств. чтобы играть на камеру. Все было настолько по-настоящему, насколько вы все видели в соцсетях", — подчеркнул блогер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, именно Александр Волошин принял решение развестись. Ранее блогер объяснил, почему бросил Анну Тринчер и как к этому причастен его отец.

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